Evladına kavuşan anne konuştu: A Haber olmasa sesimizi duyuramayacaktık! Evladım son yayında ağlayışımı görmüş...

2018 yılında Diyarbakır Bağlar'da teröristlerce kandırılıp daha götürülen Mustafa Biçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Evladının HDP'nin desteğiyle PKK terör örgütüne katıldığını iddia eden anne Ayşegül Biçer'in HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki nöbeti ise mutlu sonla bitti.

Evladına kavuşan annenin sevincine A Haber ortak oldu. Anne Ayşegül Biçer canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

'PKK'DAN KAÇTIM, DEVLETİME TESLİM OLDUM'

Sadece bizim zaferimiz değil, birlik içerisinde evlatlarımızı dağdan indirdik. Basın mensupları olmasa evlatlarımıza sesimizi duyuramayacaktık. A Haber'e çok teşekkür ediyorum, son yayınımız evladıma ulaşmış. Feryadımı, ağlayışımı görmüş benimle ilk yaptığı görüşmede 'anne ağlama artık yeter' dedi. 'Anneler isterse dağları delip evlatlarını getirebilir' demiştim ve sonuna kadar sözümün arkasındayım dağları deldim evlatlarımı getirdim. Oğlumla görüştüm 'anne ben PKK'dan kaçtım, devletime teslim oldum' dedi. Benden ilk isteği biber dolması oldu.

3 yıl sonra evladıyla ilk kez konuşmasını anlatan anne Biçer, "Evladım ilk sesini duyunca bayılmışım. Yıllar sonra evladımın sesini duymak büyük bir mucizeydi. Mücadelemiz bitmedi. Ben oğlumu kazandım, başka annelerin evlatlarına kavuşması için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah tek bir evlat dağda kalmayacak. Anne-babalarının seslerini duyup dağdan kaçıp geliyorlar." dedi.

"KARAYILAN BİN PARÇAYA BÖLÜNECEK"

Neden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaptığına da açıklama getiren Biçer, "Çünkü ben evladımı kaybettiğim yerde arıyordum. Evim kundaklandı, iki kız çocuğumun canına kastettiler. Pes etmedim. Anne ve babalara umut olduk ve çığ gibi büyüdük. Evlatlarımızı kazanıyoruz teker teker. Eylem başladığı günden bu yana PKK'dan hızlı kaçış var. Evlatlar annelerin sesini duydukça terör örgütünden kaçıyorlar. Rabbim bana (terörist başı) Karayılan'ın bin parçaya bölündüğü günleri de gösterecek inşallah. PKK bitecek başka yolu yok. HDP suçlu olduğunu bildiği için bize cevap veremedi, kepenkleri kapattı gitti. Biz orada "ya zafer ya ölüm" dedik.

HDP-PKK EVLATLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERE BASKI YAPIYOR

Ant içmiştim evladımı PKK'nın elinden söke söke alacağıma, andım yerine geldi. ALLAH izin verirse yarın HDP'nin kapısında davullu-zurnalı bir karşılama yapacağım. Annelere-babalara umut olduk, bütün annelere-babalara çağrımdır. Gelin hakkınızı isteyin, siz doğurdunuz siz büyüttünüz, PKK'ya kurban vermek zorunda değilsiniz. HDP ve PKK evlatları dağa kaçırılan ailelere baskı yapıyor. Biz başkaldırdık, bizde sonrakilerde baş kaldırsın. Biz birlikte evlatlarımızı dağdan indirdik. PKK ve HDP bunu iyi bilsin, biz birleştik, siz bizi bölmezsiniz Çerkeziyle-Lazıyla, Kürdüyle-Alevisiyle biz hepimiz kardeştik. Birlik beraberliğimizi kimse bozamayacak. Evladımı kazandım diye kenara çekilmeyeceğim, son evladımız dağdan gelene kadar orada nöbette olmaya devam edeceğim.

"A HABER SESİMİZİ DUYURDU"

Evladından umudunu kestiğini hatta ölüsünü bile olsa istediğini dile getiren Biçer, "Ölüsünü, kemiğini bir mezarını istedim Rabbime şükürler olsun evladımı bana geri verdi. Bu benim mücadelem değildi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun mücadelesiydi. Bütün basın mensuplarının ve özellikle A Haber'in mücadelesiydi. A Haber sesimizi duyurdu. Oğlum dağa gittiği günden beri sadece eylem sürecinde değil A Haber hep yanımdaydı, ALLAH hepinizden razı olsun. Bunu hepmiz başardık bu zafer Türkiye'nin zaferidir.