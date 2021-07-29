Başkan Erdoğan'ın avukatı CHP'li Faik Öztrak'ın 15 Temmuz iddiasına ateş püskürdü: Akla vicdana ve ahlaka sığmaz

CANI PAHASINA DARBEYE KARŞI DURDU

Böyle bir girişime karşı durmak aynı zamanda kendinizle ilgili hayatı tehlikeyi göze almak demektir. Aynı zamanda sadece kendinizle ilgili değil o zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ailesiyle birlikteydi. Eşi, torunları ve çocuklarıyla ilgili bir hayati tehlikeyi de göze alması anlamına geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kendisi hem de o anda yanında olan ya da olmayan herkesle ilgili bir hayati tehlikeyi göze alarak darbe girişimine direnme kararı aldı. Önce kamu görevlilerine bu konuda talimat verdi. Sonra da bir televizyon kanalına bağlanarak halkı darbeye karşı direnmeye çağırdı.

"AKIL ALMAZ İDDİA! TUTULUR HİÇBİR YANI YOK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iddiasına sert tepki gösteren Aydın, "Böyle bir gerçeklik varken, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçan sarayıyla konforlu bir şekilde Marmaris'ten İstanbul'a seyahat ettiği iddiası akıl almaz bir iddia, tutulur hiçbir tarafı yok." ifadelerini kullandı.