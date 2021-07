Başkan Erdoğan'ın avukatı CHP'li Faik Öztrak'ın 15 Temmuz iddiasına ateş püskürdü: Akla vicdana ve ahlaka sığmaz

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz gerçeğini eğer kabullenmeyi reddederseniz böyle akıl almaz senaryoların peşinden gidersiniz, her yıl dönümünde akla mantığa sığmayan iddialar ortaya koyarsınız. 15 Temmuz'da ne yaşadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne yaşadığı, Marmaris'teki durum oradan İstanbul'a intikali, her şey Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı suikastı dosyasında bütün ayrıntılarıyla sabittir. Bu yargılama yerel mahkeme aşamasında bitti, Yargıtay onadı. Dolayısıyla hakikaten gerçeği öğrenmek isteyen her Türk vatandaşı mahkeme kararlarına bakarak gerçeği öğrenebilir.