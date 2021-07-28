Konya'da May Barajı'nda sular çekildi! Balıklar telef oldu
Son dakika haberine göre… Konya'nın Akören ilçesindeki May Barajı'nda su çekildi, balıklar telef oldu. Bölgeden detayları A Haber Muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
A Haber Muhabiri İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:
"Bu baraj geçtiğimiz dönemde tarımsal sulama içinde kullanıyordu. İç Anadolu Bölgesi'ne son yıllarda beklenene yağış düşmedi ve barajı besleyen kanallar tamamen kurudu ve May Barajı'nda sular çekilmeye başladı.
Bu barajda yüzlerce balık cinsi yaşıyordu. Kuraklıkla birlikte balıkların telef olduğunu ve yaşamlarını sürdürecek suların çekilmesiyle ortaya bu görüntü çıktı.
Barajı besleyen kanaldaki balıkların telef olduğunu söyleyebiliriz. Burada ciddi anlamda yoğun bir koku var. Balıkların telef olmasıyla farklı türde yırtıcı kuşların buraya geldiğini belirtebiliriz.
Susuzluk nedeniyle balıkların kenara vurduğunu ve burada maalesef binlerce balık telef olduğunu söyleyebiliriz."
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