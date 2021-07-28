Konya'da May Barajı'nda sular çekildi! Balıklar telef oldu

A Haber Muhabiri İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

"Bu baraj geçtiğimiz dönemde tarımsal sulama içinde kullanıyordu. İç Anadolu Bölgesi'ne son yıllarda beklenene yağış düşmedi ve barajı besleyen kanallar tamamen kurudu ve May Barajı'nda sular çekilmeye başladı.

Bu barajda yüzlerce balık cinsi yaşıyordu. Kuraklıkla birlikte balıkların telef olduğunu ve yaşamlarını sürdürecek suların çekilmesiyle ortaya bu görüntü çıktı.