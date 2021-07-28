Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

Ev hanımları "Nasıl emekli olurum?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki ev hanımı olmak emeklilik için yeterli mi? Nasıl emekli olunur? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuyu A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;