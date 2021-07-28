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Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

Milyonlarca ev hanımının merak ettiği emeklilik konusunu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Ev kadını olmak emeklilik için yeterli mi? Ev hanımları emekli olmak için ne yapmalı? Kimler başvurabilir? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? İşte tüm detaylar...

Ev hanımları "Nasıl emekli olurum?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki ev hanımı olmak emeklilik için yeterli mi? Nasıl emekli olunur? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuyu A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

"BUNA İNANMAYIN!"

İnternette böyle bir şey yayılıyor. Ev kadını olmak emeklilik sebebiymiş gibi gösteriliyor. Hatta şöyle şeyler yazılıyor 25 yıl ev kadınlığı yapan bir annemiz emekli olacak diye, buna inanmayın.

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

EV KADININA EMEKLİLİK VAR MI?

Öncelikle onu söyleyeyim ama ev kadınına emeklilik var mı? Var. Bireysel olarak. Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes isterse bireysel olarak sigortalı olabilir. Yani SGK'ya sigortalı olarak emeklilik sürecini başlatabilir. Biz buna isteğe bağlı sigorta diyoruz.

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

Bundan daha çok ev kadınları yararlanıyor. Onların çalışma imkanları çok olmuyor. Daha önce biraz sigortası olmuş o eksiğini tamamlamak isteyenler için önemli.

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- TÜRKİYE'DE İKAMET EDENLER

- SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYANLAR

- SİGORTALI OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

- EMEKLİ OLMAYANLAR

- 18 YAŞINI DOLDURANLAR

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

NE KADAR PRİM ÖDENİR?

EN AZ ÖDEME

- 3.577,50 TL X % 32 = 1.144,80 TL

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

EN YÜKSEK ÖDEME

- 26.831,25 TL X % 32 = 8.586 TL

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

HİÇ PRİMİ OLMAYANLAR

- 15 YIL 5.400 GÜN PRİM ÖDER

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

DAHA ÖNCE SİGORTASI OLANLAR

- SİGORTASINI VE YAŞI TAMAMLAYINCA

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

NE ZAMAN BİTER?

- SİGORTALININ TALEBİ İLE

- EMEKLİLİK GERÇEKLEŞİNCE

- SİGORTALININ VEFATI HALİNDE

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

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