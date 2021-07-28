Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?
Milyonlarca ev hanımının merak ettiği emeklilik konusunu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Ev kadını olmak emeklilik için yeterli mi? Ev hanımları emekli olmak için ne yapmalı? Kimler başvurabilir? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? İşte tüm detaylar...
Ev hanımları "Nasıl emekli olurum?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki ev hanımı olmak emeklilik için yeterli mi? Nasıl emekli olunur? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuyu A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;
"BUNA İNANMAYIN!"
İnternette böyle bir şey yayılıyor. Ev kadını olmak emeklilik sebebiymiş gibi gösteriliyor. Hatta şöyle şeyler yazılıyor 25 yıl ev kadınlığı yapan bir annemiz emekli olacak diye, buna inanmayın.
EV KADININA EMEKLİLİK VAR MI?
Öncelikle onu söyleyeyim ama ev kadınına emeklilik var mı? Var. Bireysel olarak. Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes isterse bireysel olarak sigortalı olabilir. Yani SGK'ya sigortalı olarak emeklilik sürecini başlatabilir. Biz buna isteğe bağlı sigorta diyoruz.
Bundan daha çok ev kadınları yararlanıyor. Onların çalışma imkanları çok olmuyor. Daha önce biraz sigortası olmuş o eksiğini tamamlamak isteyenler için önemli.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
- TÜRKİYE'DE İKAMET EDENLER
- SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYANLAR
- SİGORTALI OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
- EMEKLİ OLMAYANLAR
- 18 YAŞINI DOLDURANLAR
NE KADAR PRİM ÖDENİR?
EN AZ ÖDEME
- 3.577,50 TL X % 32 = 1.144,80 TL
EN YÜKSEK ÖDEME
- 26.831,25 TL X % 32 = 8.586 TL
NASIL EMEKLİ OLUNUR?
HİÇ PRİMİ OLMAYANLAR
- 15 YIL 5.400 GÜN PRİM ÖDER
DAHA ÖNCE SİGORTASI OLANLAR
- SİGORTASINI VE YAŞI TAMAMLAYINCA
NE ZAMAN BİTER?
- SİGORTALININ TALEBİ İLE
- EMEKLİLİK GERÇEKLEŞİNCE
- SİGORTALININ VEFATI HALİNDE
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