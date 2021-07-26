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Tunus'ta siyasi darbe girişimi Başbakan Meşişi alıkonuldu! Peki darbenin arkasında hangi ülke var? A Haber'de flaş açıklamalar

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Tunus'ta siyasi darbe girişimi Başbakan Meşişi alıkonuldu! Peki darbenin arkasında hangi ülke var? A Haber'de flaş açıklamalar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Peki Tunus'ta yaşanan bu darbe girişimini arkasında hangi ülke var? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, Arap Baharı'nın Tunus'ta başlayıp bütün Ortadoğu'yu etkilediğini hatırlatırken, yaşanan bu son darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi de ilk kez açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Said, ayrıca Meclis'n tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da duyurdu.

Tunus'ta yaşanan bu sıcak gelişmeyi gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"TUNUS'TAKİ DARBENİN ARKASINDA BAE VAR!"

Yavuzaslan, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu belirtirken, başbakanın nerede olduğuna dair bir bilginin olmadığını, bir iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı binasında alıkonulduğunu söyledi. Yavuzaslan, bu karar sonrası ise vatandaşların ise sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladığını belirtti.

Öte yandan gazeteci Yavuzaslan, darbe girişiminin ardında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia etti.

Tunustaki darbenin arkasında hangi ülke var? TUNUS'TAKİ DARBENİN ARKASINDA HANGİ ÜLKE VAR?
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