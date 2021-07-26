Tunus'ta siyasi darbe girişimi Başbakan Meşişi alıkonuldu! Peki darbenin arkasında hangi ülke var? A Haber'de flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Said, ayrıca Meclis'n tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da duyurdu.

Tunus'ta yaşanan bu sıcak gelişmeyi gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"TUNUS'TAKİ DARBENİN ARKASINDA BAE VAR!"

Yavuzaslan, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu belirtirken, başbakanın nerede olduğuna dair bir bilginin olmadığını, bir iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı binasında alıkonulduğunu söyledi. Yavuzaslan, bu karar sonrası ise vatandaşların ise sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladığını belirtti.

Öte yandan gazeteci Yavuzaslan, darbe girişiminin ardında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia etti.