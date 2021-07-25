Tunus'ta son dakika kararları! Meclisin tüm yetkileri donduruldu milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı

MECLİSİN TÜM YETKİLERİ DONDURULDU BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.