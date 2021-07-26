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Sel bölgesinde yağış alarmı! Bölgede 39 bina yıkıldı, bin 459 yapı hasar gördü

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Sel bölgesinde yağış alarmı! Bölgede 39 bina yıkıldı, bin 459 yapı hasar gördü

Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede yeni kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Ayrıntıları sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Bölgede son 3 yılda 32 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de kayboldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun canlı yayında anlattıkları:

"Rize'den sonrada Arhavi'de de sel felaketi yaşandı. Arhavi ilçesinde selin izlerini silmek için çalışmalar devam ediyor. Oluşan enkazların kaldırılması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Arhavi merkezde 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ve 2 ahır tamamen yıkıldı. Rize'de selde kaybolan 2 kişi ve Artvin'de kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arhavi'nin Cumhuriyet ve Boğaziçi mahalleri selden etkilendi ve 430 iş yeri sular altında kaldı.

Burada yaşayan vatandaşlar güvenli bölgeye alındı. Bölgede şu anda su elektrik ve telefon hatlarında bir problem yaşanmıyor. Bölgede 500 jandarma var ve vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. AFAD gönüllüleri de yardımlarını yapıyor.

Bölgede son 3 yılda 32 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de kayboldu. Sel bölgesi olan Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı yapıldı."

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/ m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/ m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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