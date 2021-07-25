Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz, 8 gün aradan sonra tekrar sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağıştan sel ve heyelan afeti meydana geldi.

Murgul'da sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi'e kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Boğaziçi ile Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.