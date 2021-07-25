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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın akabinde meydana gelen selde 1 kişi kayboldu. Alt ve üst yapıda ciddi hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en fazla vurduğu Arhavi'de hasarın boyutu tespit edildi. Arhavi'de afetin izlerinin silinmesi için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 13:23
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz, 8 gün aradan sonra tekrar sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağıştan sel ve heyelan afeti meydana geldi.

Murgul'da sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi'e kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Boğaziçi ile Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

DEVLET TÜM GÜCÜYLE ARTVİNLİLERİN YANINDA

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.

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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde selin izlenin silinmesi için 700 araç, üç bine yakın personel çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Bölgede Mehmetçik'te ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyor.

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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı

Su kesintileri sebebiyle Kızılay'da teyakkuz halinde. Bölgede vatandaşların hem içme suyu hem de yemek ihtiyacı karşılanıyor.