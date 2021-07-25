25 Temmuz 2021, Pazar
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın akabinde meydana gelen selde 1 kişi kayboldu. Alt ve üst yapıda ciddi hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en fazla vurduğu Arhavi'de hasarın boyutu tespit edildi. Arhavi'de afetin izlerinin silinmesi için çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2021 13:23
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı
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Artvin'de sel afetinin bilançosu ortaya çıktı