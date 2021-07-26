Muhalefette İnce ve Özdağ hareketliliği! Gözler 26 Ağustos ve 18 Eylül’de

Şuana kadar 40'ın üzerinde ilde örgütlenen Memleket Partisi'nin ilk kurultayı 18 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Genel Başkan İnce, kurultayda partinin hedeflerini ve 2023 seçimleri için yol haritasını açıklayacak. CHP yönetimine tepkili olan ulusalcılara ''Sizin yeriniz memleket partisidir'' diyecek.