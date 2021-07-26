Muhalefette İnce ve Özdağ hareketliliği! Gözler 26 Ağustos ve 18 Eylül’de
Muhalefeti önümüzdeki süreçte hareketli günler bekliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir yandan yurt gezilerini sürdürürken, diğer yandan da 18 Eylül'de yapılacak olan partisinin ilk kurultayına hazırlanıyor. İyi Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ise 26 Ağustos’ta kuracağı partinin A Takımı’na son şeklini vermek üzere.
Muharrem İnce kurultaya Ümit Özdağ ise partiyi kurmaya hazırlanıyor. Muhalefeti önümüzdeki süreçte hareketli günler bekliyor.
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran İnce, bir yandan yurt gezilerini sürdürürken diğer yandan da kurultay hazırlığı yapıyor.
Şuana kadar 40'ın üzerinde ilde örgütlenen Memleket Partisi'nin ilk kurultayı 18 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Genel Başkan İnce, kurultayda partinin hedeflerini ve 2023 seçimleri için yol haritasını açıklayacak. CHP yönetimine tepkili olan ulusalcılara ''Sizin yeriniz memleket partisidir'' diyecek.
İyi Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan Ümit Özdağ cephesinde ise geri sayım sürüyor. Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket eden Özdağ 26 Ağustos'ta partisini kuracak.
Siyasi harekette yer alacak kurucu kadroya önümüzdeki günlerde son şekli verilecek. Partinin isminin Ay Yıldız olmasına kesin gözüyle bakılırken logo da belirlendi. Tescil işlemlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
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