Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

Son dakika haberine göre: Artvin'de saatte metrekareye 170 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 14:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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