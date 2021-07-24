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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

Son dakika haberine göre: Artvin'de saatte metrekareye 170 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 14:18
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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi.

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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

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Sel bölgesinde seferberlik ilan edildi! Askerden vatandaşa yardım eli

SEL SEFERBERLİĞİ

Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.