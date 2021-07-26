LGS sonuçları açıklandı | Nakiller ne zaman yapılacak? Kaç tercih yapılacak? Yerleştirme sonuçları ne gösteriyor?

Tercih sonuçlarına internet sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Öğrenci ve ailelerin akıllarındaki, ''Sonraki takvimlendirme nasıl olacak, yerleştirmeye esas nakillerde kaç tercih yapılacak, nakil dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu var mı, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde okul kontenjanına bakmak gerekir mi, özel okullara kayıt nakil döneminde nasıl olacak, iyi bir lise seçimi için nelere dikkat etmek gerekir, öğrencilerin yüzde kaçı yerleşti, yerleşme oranları nasıl, hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerle ilgili süreç nasıl olacak, yatılı okullara başvurular ne zaman başlayacak ve ne zaman açıklanacak?'' soruları Eğitim Uzmanı Derya Kargılı tek tek cevapladı.

LGS maratonu geride kaldı ve tercih sonuçları açıklandı. Bugün boş kontenjanlar açıklandı. Tercih süreci 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 26 Ağustos, 26 Temmuz, 30 Temmuz tarihleri arasında birinci nakil tercih başvuruları başlayacak.