26 Temmuz 2021, Pazartesi
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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
e-Okul ile LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları gündeme geldi. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, ikinci ve üçüncü tercih dönemini araştırıyor. Bu kapsamda lise boş kontenjanlar ve taban puanlar da sıklıkla araştırılıyor. Peki, e-Okul LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:08
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