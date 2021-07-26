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Haberler Galeri e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

e-Okul ile LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları gündeme geldi. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, ikinci ve üçüncü tercih dönemini araştırıyor. Bu kapsamda lise boş kontenjanlar ve taban puanlar da sıklıkla araştırılıyor. Peki, e-Okul LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:08
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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? 2021 LGS tercih sonuçları açıklandı. Birinci yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler heyecan içinde yerleştirmeye esas nakil başvurularını beklemeye başladı. LGS boş kontenjanlar taban puanlar ve tercih dönemine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar sorgulama nasıl yapılır? 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

2021 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerindeilan edilecek.

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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

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e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.