Şeker yerine pekmez kullananlar dikkat! Defalarca pişirilmesi çok zararlı

Üzüm, dut, keçiboynuzu. Diyet yapmalıyım ama tatlısız da duramam diyenlerin olmazsa olmazı pekmezler. Ancak formunuza dikkat ederken, vücudunuza zarar vermeyin.

Sağlıklı tatlıların vazgeçilmezi pekmez. kurabiye ya da kek yaparken genellikle şeker yerine pekmez ya da bal tercih ediliyor ama nasılsa şeker tüketmiyorum diye düşünmeyin çünkü pekmezi defalarca pişirmek oldukça zararlı.