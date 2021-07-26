Şeker yerine pekmez kullananlar dikkat! Defalarca pişirilmesi çok zararlı
Sağlıklı tatlı tariflerinin vazgeçilmezi pekmez. Peki, yaptığınız tatlının içine pekmez koyup fırında pişirmeniz zararlı mı? Yapılan çalışmalara göre, özellikle yüksek şeker içeriğine sahip pekmez ve bal gibi gıdaların yüksek sıcaklık görmesi sonucu ortaya kanserojen bir madde çıkıyor.
Üzüm, dut, keçiboynuzu. Diyet yapmalıyım ama tatlısız da duramam diyenlerin olmazsa olmazı pekmezler. Ancak formunuza dikkat ederken, vücudunuza zarar vermeyin.
Sağlıklı tatlıların vazgeçilmezi pekmez. kurabiye ya da kek yaparken genellikle şeker yerine pekmez ya da bal tercih ediliyor ama nasılsa şeker tüketmiyorum diye düşünmeyin çünkü pekmezi defalarca pişirmek oldukça zararlı.
A Haber'e konuşan uzman isim, "Tatlı yapımında kullanılıp da tekrar tekrar pişirilmesi yine daha da zararlı olmasına yol açabiliyor. Kek yaparken pekmez koyuyoruz ve tekrar pişiriyoruz sonra da bunun sağlıklı olduğunu düşünüyoruz aslında hiç böyle değil. Hurmayı kullanarak çeşitli tatlılar yapabilirsiniz ezerek kako, hindistan cevizi kullanarak örneğin" dedi.
Yapılan çalışmalara göre, özellikle yüksek şeker içeriğine sahip pekmez ve bal gibi gıdaların yüksek sıcaklık görmesi sonucu ortaya kanserojen bir madde çıkıyor.
Uzman isim "Pekmez de aynı şeker gibi şekerin verebileceği zararları veren bir gıda ürünü hatta faydalı olarak bildiğimiz gıdaların bile yanlış pişirme yöntemleriyle zararlı hale gelebildiğini biliyoruz." diye konuştu.
Tatlı ihtiyacını gidermek için tüketilebilecek en sağlıklı gıda ise hurma.
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