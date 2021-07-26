26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2021 MEB LGS birinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci tercih dönemine çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklama ile yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları takvimi belli oldu. Şimdi ise sıra ikinci tercih döneminde. Bu dönem içerisinde tercih yapacak adaylar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:20
  • 1
  • 13
LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 LGS kapsamında birinci tercihlerin sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, ikinci tercih dönemini araştırmaya başladı. Bu dönem içerisinde tercih yapacak adaylar için detaylar belli oldu. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 2. tercihler 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

  • 3
  • 13
LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

  • 4
  • 13
LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

  • 5
  • 13
LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.