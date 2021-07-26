LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2021 MEB LGS birinci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci tercih dönemine çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklama ile yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları takvimi belli oldu. Şimdi ise sıra ikinci tercih döneminde. Bu dönem içerisinde tercih yapacak adaylar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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