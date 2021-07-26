Son dakika: İstanbul Maltepe'de tekne yangını
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... İstanbul'da Anadolu Yakasındaki Maltepe Sahili'nde 8 teknede yangın çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan tekneleri söndürmek için harekete geçti.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle teknelerde büyük çapta hasar oluştu. Bazı tekneler küle döndü.
İşte olay yerinden görüntüler...
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