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Son dakika: İstanbul Maltepe'de tekne yangını

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: İstanbul Maltepe'de tekne yangını

Son dakika haberi... İstanbul'da Anadolu Yakasındaki Maltepe Sahili'nde 8 teknede yangın çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'da Anadolu Yakasındaki Maltepe Sahili'nde 8 teknede yangın çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan tekneleri söndürmek için harekete geçti.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle teknelerde büyük çapta hasar oluştu. Bazı tekneler küle döndü.

İşte olay yerinden görüntüler...

İstanbul tekne yangını! İSTANBUL TEKNE YANGINI!

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