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Sosyal medyaya Almanya modeli! Dezenformasyon yapana hapis cezası önerisi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Sosyal medyaya Almanya modeli! Dezenformasyon yapana hapis cezası önerisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının ardından, gözler AK Parti'nin yapacağı çalışmaya çevrildi. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede özellikle Almanya modeli yakından inceleniyor. Gelişmeleri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya değerlendirdi.

AK Partili Ali Özkaya'nın canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burada söylediklerim kendi adıma olacak. Önceki çalışmalarda ben komisyonda bulundum. Bu sırada Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkeyi ayrı ayrı inceledik. Almanya'da da bu tarihe kadar yalan söylemek bizdeki gibi suç değilmiş.

Öncelikle siyasilere karşı dezenformasyonu bilerek ve isteyerek yalan söylemeyi fitne çıkarmayı ve toplumu kamplaştırmayı suç haline getirmiş. Bir de mezerfasyon var bu da yalanı bilmeden yaymak anlamına geliyor.

Şiddeti övmeyi, terörü yaymayı ve terörü övmeyi suç haline getirmişler. Pornografi ve cinsel suçlara karşı da bir düzenleme yapılmış. Dini değerleri aşağılama ve kutsal değerleri aşağılamak da suç olarak görülmüş. Tüm bunları sosyal medya kanuna aktarmışlar.

Biz kanun yaparken ifade özgürlüğünü kısıtladığımızı ifade edenler sosyal medyayı kapatmakla suçlayanların doğru söylemediği ortaya çıktı ama bu yasadan sonra tüm sosyal medya temsilcileri Türkiye'ye gelerek ofislerini kurdular.

Sosyal medyada yalanın yaygınlaştırılması mahkeme tarafında net bir şekilde ortaya konduktan sonra eğer yalan ortaya çıkarsa bunun bir cezası olacak.

Almanya'da 5 yıla kadar hapis cezası var. Sürekli olarak yalan söyleyecek içerik sağlayıcıların sosyal medyaya girişleri de yasaklanabilir. Bunlar bu ortamdan uzaklaştırılabilir."

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