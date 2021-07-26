Sosyal medyaya Almanya modeli! Dezenformasyon yapana hapis cezası önerisi

AK Partili Ali Özkaya'nın canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burada söylediklerim kendi adıma olacak. Önceki çalışmalarda ben komisyonda bulundum. Bu sırada Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkeyi ayrı ayrı inceledik. Almanya'da da bu tarihe kadar yalan söylemek bizdeki gibi suç değilmiş.

Öncelikle siyasilere karşı dezenformasyonu bilerek ve isteyerek yalan söylemeyi fitne çıkarmayı ve toplumu kamplaştırmayı suç haline getirmiş. Bir de mezerfasyon var bu da yalanı bilmeden yaymak anlamına geliyor.