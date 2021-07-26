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İBB'nin borcu 1 yılda 12 milyar TL arttı! İmamoğlu'nun seçim vaatleri yalan oldu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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İBB'nin borcu 1 yılda 12 milyar TL arttı! İmamoğlu'nun seçim vaatleri yalan oldu

Son dakika haberi... Seçim döneminde İstanbullulara süslü sözler söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütçesinin yüzde 50 artırılabileceğini söylemişti. İBB'nin göreve geldikten 1 yıl sonraki borçlanması ise 12 milyar TL oldu.

Seçim döneminde, ''Bana göre çok hızlıca birkaç yıl içerisinde en az yüzde 50 artırılabilecek bütçe potansiyeline sahiptir İstanbul'' diyen Ekrem İmamoğlu'nun sözleri havada kaldı. 2020 yılında ortaya çıkan tablo İmamoğlu'nun sözlerinin tam aksini söylüyor. 2019 yılının sonunda 30 milyar lira olan borç, 2020 yılının sonunda 42 milyar lirayı buldu.

İBBnin borcu 1 yılda 12 milyar TL arttı! İBB'NİN BORCU 1 YILDA 12 MİLYAR TL ARTTI!

İstanbul'un borcunun bu kadar hızlı artması bütçedeki öz gelir oranını da düşürüyor. 2018'de yüzde 29'u görmüş olan öz gelir oranı, şimdi neredeyse hayal.

İBB, 12 milyar lira artan borçla beraber hizmette de sınıfta kaldı. Vatandaşlar CHP'li İBB yönetimine tepkilerini dile getiriyor.

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