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Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

En gözde meslekler arasında ve bir çok kişinin hayali olan pilot eğitimi nasıl veriliyor? Kimler pilot olabilir? Pilot olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor? Eğitimler zor mu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

Pilot olmak hepimizin hayali fakat bu göründüğü kadar kolay değil. Öncelikle 750 saatlik teorik eğitimin ardından, 200 saatlik uçuş eğitimi ve similatör eğitimi de almanız gerekiyor.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

PİLOT OLMA ŞARTLARI NELER?

Uçak mühendisi Naci Uçar, A Haber'e anlattı: "Pilot olmak deyince öncelikle amatör pilotluktan havayolu pilotluğuna kadar farklı yetkilere sahip pilotluk söz konusu. Gençler öncelikle üniversite eğitimi almaları gerekiyor..."

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

-İngilizcelerini geliştirmeleri yeterli düzeyde İngilizceye sahip olmaları gerekiyor.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

-Sağlık yönünden de uygun şartlara sahip olmaları gerekiyor. Onun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden birinden sağlık uçuşa elverişlilik raporu almaları gerekiyor.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

Pilot olmak zor diyemeyiz ama kolay da diyemeyiz. Pilot olmanın dezavantajları ve avantajları var. Bunları en iyi şekilde kendilerine yansıtıp bu yolda ilerleyebilirler.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

Pilotluk eğitimlerinde en önemli eğitimlerden biriyse gerçek uçuş. Tabi bu uçuşlar uzman pilotlar tarafından yapılıyor.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

Burada öğrencileri havayolu pilotluğuna hazırlıyoruz. PPL ve SPL eğitimleri veriyoruz burada.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

PPL hususi pilot lisansı olarak geçiyor. SPL ise ticari pilot lisansı olarak geçiyor.

Pilot olmak için ne yapmak gerek? Pilotluk eğitimi nasıl? Şartlar neler? A Haber görüntüledi

Bu eğitimleri burada tamamlayan öğrencilerimiz aldıkları lisanslarla, havayolu şirketlerini başvurarak havayolu pilotu oluyorlar.

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