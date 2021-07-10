10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

Bugün İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Danıştay kararının yıl dönümü. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. 87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii'nin özüne dönüşünün üzerinden 1 yıl geçti.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 14:28
  • 1
  • 30
87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kararın hemen ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza atarak Ayasoyfa'nın camiye çevrilmesinin önünü açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

Danıştay'ın kararının üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu geçen bir yıl içerisinde Ayasofya Camii'ne gerek yurt dışından gerek yurt dışından binlerce ziyaretçi geldi. Buraya gelenler pandemi kuralları çevresinde hem ibadetlerini yaptılar hem de ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 30
87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

İŞTE 1 YIL İÇİNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE YAŞANANLAR

AYASOFYA CAMİİ KILINAN CUMA NAMAZI İLE AÇILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

  • 4
  • 30
87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT GECESİ HEYECANI

87 yıl sonra yeniden aslına dönerek ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Berat Gecesi heyecanı yaşandı.

  • 5
  • 30
87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

AYASOFYA CAMİİ'NDEN İLK İFTAR İÇİN EZAN OKUNDU
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu.