87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!

Danıştay'ın kararının üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu geçen bir yıl içerisinde Ayasofya Camii'ne gerek yurt dışından gerek yurt dışından binlerce ziyaretçi geldi. Buraya gelenler pandemi kuralları çevresinde hem ibadetlerini yaptılar hem de ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

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