10 Temmuz 2021, Cumartesi
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87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti!
Bugün İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Danıştay kararının yıl dönümü. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. 87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii'nin özüne dönüşünün üzerinden 1 yıl geçti.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 14:28
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