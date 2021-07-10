Ayasofya tam bir yıl önce bugün cami oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kıyamete kadar ezan sesleri eksik olmasın"

HRİSTİYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.