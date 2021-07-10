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Ayasofya tam bir yıl önce bugün cami oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kıyamete kadar ezan sesleri eksik olmasın"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Ayasofya tam bir yıl önce bugün cami oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kıyamete kadar ezan sesleri eksik olmasın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının birinci yılını hatırlatarak “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin” dedi. Peki Ayasofya nasıl cami oldu? Ayasofya Hristiyanlar ve Müslümanlar için ne ifade ediyor?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının önünü açan tarihi kararnamenin birinci yılına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TARİHİ KARARNAMEYİ PAYLAŞTI

Başkan Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sağlayan 10 Temmuz 2020 tarihli ve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamenin fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

KIYAMETE KADAR EZAN SESLERİ EKSİK OLMASIN

"Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Tüm dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı 11 Temmuz'da verildi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyduğu sevinci belirtmişti.

AYASOFYA CAMİİ NASIL MÜZE OLMUŞTU?

1453'te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildi. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermişti.

HRİSTİYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.

MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet İStanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden, kılıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla, bu güne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı.

Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürdü.

87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii kararının üzerinden 1 sene geçti! 87 YIL SONRA YENİDEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞAN AYASOFYA CAMİİ KARARININ ÜZERİNDEN 1 SENE GEÇTİ!

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