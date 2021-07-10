Ayasofya tam bir yıl önce bugün cami oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kıyamete kadar ezan sesleri eksik olmasın"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının birinci yılını hatırlatarak “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin” dedi. Peki Ayasofya nasıl cami oldu? Ayasofya Hristiyanlar ve Müslümanlar için ne ifade ediyor?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının önünü açan tarihi kararnamenin birinci yılına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
TARİHİ KARARNAMEYİ PAYLAŞTI
Başkan Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sağlayan 10 Temmuz 2020 tarihli ve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamenin fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
KIYAMETE KADAR EZAN SESLERİ EKSİK OLMASIN
"Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALAMIŞTI
Tüm dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı 11 Temmuz'da verildi. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyduğu sevinci belirtmişti.
AYASOFYA CAMİİ NASIL MÜZE OLMUŞTU?
1453'te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildi. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermişti.
HRİSTİYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.
MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet İStanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden, kılıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla, bu güne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı.
Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...
- DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?
- DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?