Diş eti çekilmesine dikkat! Ağız ve dış sağlığında düzenli bakım önemli

Gürcan, "Dikkatli olan hastalarımız dişlerinin boylarının uzadığını söylüyorlar. Diğer belirti ise diş hassasiyeti. Diş eti çekildiği için diş kökleri hassaslaşır. Diş hekimine 6 ayda bir görünmek çok önemli en kötü ihtimalle yılda bir. Çünkü biz problemleri erken teşhis edip müdahale edebiliyoruz." diye konuştu.

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