Diş eti çekilmesine dikkat! Ağız ve dış sağlığında düzenli bakım önemli
Kaliteli bir hayat için ağız ve diş sağlığı önemli. Yaşanan diş problemleri ise ileride diş kayıplarına sebep olabilir. Uzmanlar özellikle diş eti çekilmesinin sağlam diş kayıplarına sebep olabileceği konusuna dikkat çekti.
Diş kayıplarının başlıca sebeplerinden biri diş eti çekilmesi. Diş eti çekilmesinin ise birçok sebebi var.
Diş hekimi Aydan Gürcan, "Dişleri sert fırçalamak çok iyi temizliyor hissi verebilir. Ancak bu zamanla diş etinin çekilmesine sebep olabilir. bunun dışında diş eti çekilmesi diyabet hastalığına bağlı olarak gerçekleşebilir. Diş sıkma diş eti çekilmesine sebep olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Dişler yemek yemede ve konuşmadan büyük önem taşıyor. Ancak dikkat edilmediği takdirde diş eti çekilmesi problemi kaçınılmaz. Çekilen diş etleriyse ileride diş kayıplarına sebep olabilir.
Aydan Gürcan, "Diş eti çekilmesi bir diş hastalığından kaynaklanıyorsa bunun kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Diş eti çekilmesiyle başlayan etki diş etinde bir iltihaba ardından bu iltihabın kemiğe ulaşıp diğer dişlerin de dökülmesine sebep olabilir." ifadelerini kullandı.
Diş hekimi Doç Dr. Çağdaş Kışlaoğlu diş eti ve sağlığı için düzenli bakımın önemine vurgu yaptı.
Çağdaş Kışlaoğlu, "Fırçalarken muhakkak diş etlerimize dokunmamız lazım. Dişlerin arasına gıdalar girer. Gıda girdiği zaman bu gıdalarda iltihaba sebebiyet verir o yüzden diş aralarını temizlemenin en güzel yolu diş ipiyle temizlemektir. Tercihen ağzı bir gargara ile temizlemek lazım. Bunlar ağız bakımının esasları." ifadelerini kullandı.
Diş eti çekilmesi diş hassasiyetine yol açıyor. Diş hekimi Aydan Gürcan ise düzenli olarak doktor kontrolünü öneriyor.
Gürcan, "Dikkatli olan hastalarımız dişlerinin boylarının uzadığını söylüyorlar. Diğer belirti ise diş hassasiyeti. Diş eti çekildiği için diş kökleri hassaslaşır. Diş hekimine 6 ayda bir görünmek çok önemli en kötü ihtimalle yılda bir. Çünkü biz problemleri erken teşhis edip müdahale edebiliyoruz." diye konuştu.
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