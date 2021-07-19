FED politikalarının piyasalara etkisi

FED ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NASIL BİR ADIM ATACAK?

''FED'in enflasyonla ilgili tanımı ''geçici'' olduğunu yönündeydi. Artık geçici olmayabilir, kalıcı olursa neler yapabiliriz, kalıcı olursa hangi adımları atabiliriz? FED'in söylemleri bu yönde değişmeye başladı. Gelen rakamların Amerika tarafında yüksek olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gelen rakamlara karşı FED'in nasıl bir atacağını aslında yavaş yavaş açıklanmaya başladı.''