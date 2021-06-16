FED tarafından son dakika faiz kararı! Sabit bırakıldı
Son dakika ekonomi haberi... ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.Peki FED'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın ve dolarda son durum ne? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.
Fed'den yapılan açıklamada, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3,4'e yükselttiği belirtilerek enflasyonda yukarı yönlü baskıların "geçici" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, ABD'nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi de yüzde 6,5'ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit bırakıldı.
FAİZ ARTIŞINDA İLK ADIMLAR 2023'TE GELEBİLİR
FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi.Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu." ifadesine yer verildi.
Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.
Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için "dikkate değer ilerlemenin" bekleneceği sözünü yineledi.
Fed en az 120 milyar dolarlık varlık alım programını değiştirmedi. Komite, aşkın rezervler ve ters repo faiz oranını 5 baz puan artırdı.
Noktasal grafikte Fed üyelerinin 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörmesi dikkat çekti. Daha önce 18 üyeden 7'si 2023 yılında faiz artışı beklerken bu kez 13 üyenin aynı dönemde faiz artışının beklemesi dikkat çekti.
ABD borsaları karar sonrası düşüşe geçerken, tahvil faizleri yeniden 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.60'ın üzerine çıktı. Altın fiyatlarında ise yüzde 0.5'lik düşüş geldi.
Fed, uzun vadeli PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) enflasyonu tahminini yüzde 2'de korurken çekirdek PCE enflasyonu beklentisini 2021 yılı için yüzde 2.2'den yüzde 3'e çekti.
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