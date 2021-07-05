Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre meslek gruplarının maaşlarına zam uygulanıyor. Hal böyle olunca gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...