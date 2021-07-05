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Haberler Galeri Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre meslek gruplarının maaşlarına zam uygulanıyor. Hal böyle olunca gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:16
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Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü bu gelişmedeydi. Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kazandı. İşte, Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

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Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

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Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

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Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.