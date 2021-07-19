Borsa İstanbul’da bayram sonrası beklentiler neler? Hangi hisseler hareketli olacak?
Bayram tatili için turizm yerlerine vatandaşlar akın etti. Anadolu içerinde 10 milyon kişi hareket halinde. Peki piyasalarda durumlar neler? Borsa neler oluyor ve bayram dönüşü neler olabilir? Gelişmeleri A Para canlı yayınına katılan A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk önemli değerlendirmelerde bulundu.
Mustafa Keskintürk'ün A Para'ya yaptığı özel açıklamalar:
"Bankacılık endeksi biraz geride kaldı, holding endekslerine baktığımız zamanda bir durgunluk söz konusu. Ben bu gerilemenin bayram öncesi normal olduğunu düşünüyorum.
Kredide 5 günlük faiz ödeyecek olan yatırımcılar bu faizleri ödemek istemdiler dolayısıyla kredideki yatırımcıları hisselerden çıkışlarını gördük. Bayram riskini almak istemeyen yatırımcılar benzer adımlar attı.
Yurt dışına bakıldığı zaman yükse zirveler test ediliyor fakat çok fazla iştahlı değil. Bu etkenleri düşündüğümü zaman BİST100 endeksinde gerilemenin normal olduğunu düşünüyorum.
28 Temmuz'da Akbank, 29 Temmuz Garanti ve 30 Yapıkredi 3 banka peş peşe çeyrek rakamlarını izleyeceğiz. Enflasyona endeksli tahminlerin desteğini göreceğiz. Net faiz marjlarında çeyreksel artışlara destek olacaktır.
Ben bayram dönüşü gözlerin bankacı sektöründeki hisselerdeki çeyrekleri karlarda olacağını izleyeceğiz. İyi karlar getirecek bankalarda endeksler bir öncü niteliği taşıyabilir. Tabi ki teknoloji hisselerinde bir kuvvetli çeyrek bazda hareketlilikler bekliyoruz."
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