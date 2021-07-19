Borsa İstanbul’da bayram sonrası beklentiler neler? Hangi hisseler hareketli olacak?

Mustafa Keskintürk'ün A Para'ya yaptığı özel açıklamalar:

"Bankacılık endeksi biraz geride kaldı, holding endekslerine baktığımız zamanda bir durgunluk söz konusu. Ben bu gerilemenin bayram öncesi normal olduğunu düşünüyorum.

Kredide 5 günlük faiz ödeyecek olan yatırımcılar bu faizleri ödemek istemdiler dolayısıyla kredideki yatırımcıları hisselerden çıkışlarını gördük. Bayram riskini almak istemeyen yatırımcılar benzer adımlar attı.