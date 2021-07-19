Millet İttifakı’nda HDP krizi | CHP’den reste temkinli cevap!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin, 'Kimse bizden 31 Mart’taki tavrı beklemesin'' restine temkinli yaklaştı. CHP'li Özel'in 'Millet İttifakı devam mı eder'' ile başlayan cümlesi ise kafaları karıştırdı. “Millet İttifakı'nda HDP krizinde son perdeyi A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında anlattıkları:
"Kesin olan bir durum varki HDP artık 2023 seçimleri öncesi oluşturulacak ittifakta yer almak istiyor.
Ve resmi olarak CHP ve HDP'nin kurmuş olduğu Millet İttifakı'nda görünür bir biçimde masada oturmak istiyor.
HDP yönetimi yerel seçimlerde kaybettirmeye yönelik olarak bir strateji uyguladı HDP yönetimi. Büyükşehirlerde aday çıkarmamış ve CHP ile İYİ Parti'nin adaylarını destekledi.
Ancak 2023 seçimlerinde bunu böyle olmayacağı görünüyor. HDP yönetimi kazanma odaklı bir yol izlemek istiyor. Eğer Millet İttifakı seçimi kazanır ve HDP'de görünür ortak olursa yönetim de yer almak istiyor.
CHP'li Özgür Özel kendisine yöneltilen sorulara temkinli yaklaştı ve önümüzdeki günlerde her şeyi görürüz yaklaşımı sergiledi. Meral Akşener ise konuları uzaktan takip ediyor. Gelen sorulara herhangi bir yanıt vermiyor. Tartışmaların dışında kalmayı tercih ediyor.
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