Millet İttifakı’nda HDP krizi | CHP’den reste temkinli cevap!

CHP'li Özgür Özel kendisine yöneltilen sorulara temkinli yaklaştı ve önümüzdeki günlerde her şeyi görürüz yaklaşımı sergiledi. Meral Akşener ise konuları uzaktan takip ediyor. Gelen sorulara herhangi bir yanıt vermiyor. Tartışmaların dışında kalmayı tercih ediyor.