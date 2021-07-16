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İstanbul’da bayram göçü! Otogarlarda yoğunluk var mı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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İstanbul’da bayram göçü! Otogarlarda yoğunluk var mı?

Kurban Bayramı öncesi, İstanbul'dan göç sürüyor. Peki otogarlarda yoğunluk ne durumda? İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A haber muhabiri Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:

"Vatandaşlar günler öncesinden İstanbul'u terk etmeye başladı, yollar boş kaldı. İstanbul'da otobüs biletleri günler öncesinden tükendi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şu anda geçtiğimiz 4 güne göre bir sakinlik söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde bir yoğunluk bekleniyor.

Turizm şirketleri akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluğun oalcağını tahmin ediyor. Günler öncesinden biletler tükendiği için ek seferler kondu. Yaklaşık 10 bin otobüs hizmet veriyor.

Otogardan günde yaklaşık 500 otobüs hareket ediyor. Şu anda vatandaşlar evlerine ya da tatil bölgelerine gidiyor. Ama İstanbul'dan göç 4 gündür sürüyor."

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