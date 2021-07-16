İstanbul’da bayram göçü! Otogarlarda yoğunluk var mı?

A haber muhabiri Mehmet Karataş'ın canlı yayında anlattıkları:

"Vatandaşlar günler öncesinden İstanbul'u terk etmeye başladı, yollar boş kaldı. İstanbul'da otobüs biletleri günler öncesinden tükendi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şu anda geçtiğimiz 4 güne göre bir sakinlik söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde bir yoğunluk bekleniyor.