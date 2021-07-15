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15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'e konuştu: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'e konuştu: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz

A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayına konuk olan 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklara vatan sevgisinin öğretilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’nin dörde bölüneceğini ifade etti. Darbe girişiminin tekrarlanması durumunda tepkilerinin daha farklı olacağını söyleyen Yavuz “FETÖ’nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz.” İfadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan özel yayında FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

HİÇ ASABİ BİRİ OLMADI

Kardeşi Fahrettin Yavuz'un aile içinde kimseye benzemediğini ve kendisinin asabi olmadığını ifade etti. Kardeşiyle yaşadığı bir anısını canlı yayında paylaşan Yavuz, kardeşi gibi bir evlat yetiştirdiği için anne ve babasına teşekkür etti.

VATAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ

"Yetiştirdiğimiz çocuklara vatan sevgisini öğretelim" diyen Fuat Yavuz, bunun çok hassas olduğunu ifade etti. Gençler için Z kuşağı gibi bir ayrımın olmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, 15 Temmuz'u gençlere çok iyi anlatmak gerektiğini belirtti.

15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE DÖRDE BÖLÜNECEKTİ

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin dörde bölüneceğini söyleyen Yavuz, Türkiye'de artık parmak sallayarak darbe yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

YİYEN VARSA BURADAN HODRİ MEYDAN!

Darbe girişiminin tekrarlanma ihtimaline ilişkin konuşan Yavuz "Yiyen varsa, buradan hodri meydan diyorum. Bu sefer biz hazırlıklıyız. Bu sefer bayrakla sokağa çıkmayacağız. Kardeşimin hesabını sormak istiyorum." İfadelerini kullandı.

AİLELERİNE DÜŞMANLIK BESLİYORUZ

"Aileleri masum diyorlar. Ailelerine düşmanlık besliyoruz. Buradan açık açık söylüyorum. FETÖ'nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz. İyi olan aileleri tenzih ediyorum."

BU ŞEREFSİZLERE SUÇ TULUMU GİYDİRMELİYDİK

"Bunlara bugün fırsat verin dışarı çıkıp darbe yaparlar. Artık kimseye pabuç bırakmayız. Bunlara bir tulum giydiremedik. Bu şerefsizlere bu ahlaksızlara bir suç tulumu giydiremedik. Bu benim zoruma gidiyor."

15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'de konuştu 15 TEMMUZ ŞEHİDİ FAHRETTİN YAVUZ'UN KARDEŞİ FUAT YAVUZ A HABER'DE KONUŞTU

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