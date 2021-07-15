15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'e konuştu: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz

HİÇ ASABİ BİRİ OLMADI

Kardeşi Fahrettin Yavuz'un aile içinde kimseye benzemediğini ve kendisinin asabi olmadığını ifade etti. Kardeşiyle yaşadığı bir anısını canlı yayında paylaşan Yavuz, kardeşi gibi bir evlat yetiştirdiği için anne ve babasına teşekkür etti.

VATAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ

"Yetiştirdiğimiz çocuklara vatan sevgisini öğretelim" diyen Fuat Yavuz, bunun çok hassas olduğunu ifade etti. Gençler için Z kuşağı gibi bir ayrımın olmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, 15 Temmuz'u gençlere çok iyi anlatmak gerektiğini belirtti.