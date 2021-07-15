15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'e konuştu: Darbe girişimi tekrarlanırsa bu sefer sokaklara bayraklarla inmeyeceğiz
A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayına konuk olan 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklara vatan sevgisinin öğretilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’nin dörde bölüneceğini ifade etti. Darbe girişiminin tekrarlanması durumunda tepkilerinin daha farklı olacağını söyleyen Yavuz “FETÖ’nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz.” İfadelerini kullandı.
15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan özel yayında FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.
HİÇ ASABİ BİRİ OLMADI
Kardeşi Fahrettin Yavuz'un aile içinde kimseye benzemediğini ve kendisinin asabi olmadığını ifade etti. Kardeşiyle yaşadığı bir anısını canlı yayında paylaşan Yavuz, kardeşi gibi bir evlat yetiştirdiği için anne ve babasına teşekkür etti.
VATAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMELİYİZ
"Yetiştirdiğimiz çocuklara vatan sevgisini öğretelim" diyen Fuat Yavuz, bunun çok hassas olduğunu ifade etti. Gençler için Z kuşağı gibi bir ayrımın olmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, 15 Temmuz'u gençlere çok iyi anlatmak gerektiğini belirtti.
15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE DÖRDE BÖLÜNECEKTİ
15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin dörde bölüneceğini söyleyen Yavuz, Türkiye'de artık parmak sallayarak darbe yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.
YİYEN VARSA BURADAN HODRİ MEYDAN!
Darbe girişiminin tekrarlanma ihtimaline ilişkin konuşan Yavuz "Yiyen varsa, buradan hodri meydan diyorum. Bu sefer biz hazırlıklıyız. Bu sefer bayrakla sokağa çıkmayacağız. Kardeşimin hesabını sormak istiyorum." İfadelerini kullandı.
AİLELERİNE DÜŞMANLIK BESLİYORUZ
"Aileleri masum diyorlar. Ailelerine düşmanlık besliyoruz. Buradan açık açık söylüyorum. FETÖ'nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz. İyi olan aileleri tenzih ediyorum."
BU ŞEREFSİZLERE SUÇ TULUMU GİYDİRMELİYDİK
"Bunlara bugün fırsat verin dışarı çıkıp darbe yaparlar. Artık kimseye pabuç bırakmayız. Bunlara bir tulum giydiremedik. Bu şerefsizlere bu ahlaksızlara bir suç tulumu giydiremedik. Bu benim zoruma gidiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...
- Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
- İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
- YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?
- MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?
- 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...
- Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?