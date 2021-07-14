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HDP içinden yeni bir parti mi çıkacak? HDP’li Bilgen: Yeni bir oluşum içerisindeyiz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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HDP içinden yeni bir parti mi çıkacak? HDP’li Bilgen: Yeni bir oluşum içerisindeyiz

HDP içinden yeni bir parti mi çıkacak? HDP'li Ayhan Bilgen iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu. Bilgen, yeni bir oluşum içerisinde olduklarını söyledi. Ayrıntıları A Haber Ankara editörlerinden Özkan Özcan aktardı.

A Haber editörü Özcan Özkan'ın canlı yayında anlattıkları:

"HDP'nin kapatma davası süreci devam ederken parti içi muhalefet kazan kaldırmış durumda.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Kars Belediye Başkanı ve eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen yeni bir parti için arkadaşlarla çalışıyoruz mesajını verdi. Böylelikle HDP yönetimine tepki gösterdi.

Yeni oluşumun sinyali verdi ve bir süreç olduğunu altını çizdi. HDP'nin Türkiye parti olamadığını belirtti. Yeni bir platform oluşturacaklarını ve partiye dönmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ayhan Bilgen'in açıklamadı HDP'de büyük yankı uyandırdı. Ayhan Bilgen ellerinden geldikçe çalışmalarını stabilize etmeye çalıştıklarını ifade etti."

Ayhan Bilgen'in açıklamaları

"Şu anda bir arama çalışması içindeyiz, bir tartışma yürütüyoruz. Önce bir platforma, inisiyatife dönüştüreceğiz. Sonra partiye evirilip evirilmeyeceği konusunda tartışacağız. Çünkü bize diyorlar ki, bu yapı Türkiye'nin faydalanması gereken bir yapı olmalıdır, siyasi partiye indirgenmemelidir. O yüzden iktidar da muhalefet de faydalansın gibi bir görüş öne çıkabilir. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Siyasette kimin yapacağına değil, nasıl yapılması gerektiğine odaklanmalıyız.

Bu çalışma ete kemiğe büründüğünde, partileşecek gücü bulur, bugünden beyanda bulunmam arkadaşlarım adına yanlış olur. Partilerin kurulmasına karar veren, siyasetçiler değil halktır. Türkiye'de çevre baskısıyla parti kuruluyor, ben böyle bir harita çizmekten yana değilim. Toplum ihtiyaç duyarsa her şart altında, tüm karalama kampanyalarına inat o siyaset kendisini kurar. Hele hele kurucu siyasetten bahsediyorsanız, kendi zeminini bulur."

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