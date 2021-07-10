İşte Millet İttifakı'nın gerçek ortakları! Öldürülen kadın terörist eski HDP İlçe Başkanı çıktı
Terör örgütü PKK ile HDP arasındaki organik bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Güvenlik güçlerinin hainlere yönelik yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen Deniz kod adlı kadın terörist Garibe Çetin'in, HDP'nin eski Çukurca İlçe Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı.
Kuzey Irak'taki Haftanin Vadisi içinde kalan Bektorya Kampına geçen yıl düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen Deniz kod adlı Garibe Çetin'in HDP'nin eski Hakkâri Çukurca İlçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.
Parti faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK'yla olan illegal bağı nedeniyle sık sık gözaltına alınıp tutuklanan Garibe Çetin'in son olarak 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlamak, dağ kadrosuna eleman temin etmek, ilçe binasına gelen gençlere örgütsel propaganda yaparak örgüte kazandırmak suçlarından 8 parti yöneticisiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.
SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI
Hakkında birden fazla dava açılan ve çok sayıda soruşturma geçiren Garibe Çetin'in 5 yıl önce terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. Sırasıyla Kandil, Zap, Gara, Metina Kampları ile Zagros dağlarında askeri ve siyasi eğitimler alan kadın terörist Garibe Çetin'in Hakurk Vadisinde de suikast ve sabotaj eğitimleri alarak terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star bünyesindeki sözde Özel güç biriminde yer aldığı kaydedildi.
Örgütün Haftanin Vadisine gönderdiği terörist Garibe Çetin'in, geçen yıl MİT ve TSK'nın bölgeye düzenlediği anlık istihbarata dayalı nokta hava harekâtıyla iki teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.
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