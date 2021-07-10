İşte Millet İttifakı'nın gerçek ortakları! Öldürülen kadın terörist eski HDP İlçe Başkanı çıktı

SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI

Hakkında birden fazla dava açılan ve çok sayıda soruşturma geçiren Garibe Çetin'in 5 yıl önce terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. Sırasıyla Kandil, Zap, Gara, Metina Kampları ile Zagros dağlarında askeri ve siyasi eğitimler alan kadın terörist Garibe Çetin'in Hakurk Vadisinde de suikast ve sabotaj eğitimleri alarak terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star bünyesindeki sözde Özel güç biriminde yer aldığı kaydedildi.

Örgütün Haftanin Vadisine gönderdiği terörist Garibe Çetin'in, geçen yıl MİT ve TSK'nın bölgeye düzenlediği anlık istihbarata dayalı nokta hava harekâtıyla iki teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.