KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! A Haber halka mikrofon uzattı

Kıbrıs halkı, "Buradan vereceği mesajlar açık ve net olacaktır. KKTC Dünya'ya tanıtılacaktır. Kapalı Maraş bir kere daha kapanmamak üzere dünyaya açılacaktır. Şuna da inanıyorum ki, KKTC ve Mavi vatan dediğimiz bizim esas anavatanımız çerçevesinde büyük miktarda gaz bulunduğuna inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyorum. İyi ki varsın Reis." diye konuştu