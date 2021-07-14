KKTC’de Başkan Erdoğan heyecanı! A Haber halka mikrofon uzattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye önemli bir ziyarette bulunacak. A Haber buradan dünyaya önemli mesajlar vermesi beklenen Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Kıbrıslılara mikrofon uzattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Buradan dünyaya önemli mesajlar verecek.
A Haber, Barış Harekatı yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle yapılacak ziyarete ilişkin Kıbrıslılara mikrofon uzattı.
A Haber konuşan vatandaş, "Sayın Erdoğan'ın buraya gelmesi bizim için gurur, onur ve şereftir. 20 Temmuz'da burada olması bizim için, siz sahipsiz değilsiniz mesajı anlamına geliyor. Sizin arkanızda Türkiye Cumhuriyeti vardır. Erdoğan'ın buraya gelme amacı başlı başlına KKTC'yi dünyaya tanıtmak." dedi.
Kıbrıslılar Başkan Erdoğan'ın ziyaretini KKTC'nin dünyaya duyurulması olarak yorumladı. Kapalı Maraş'ın kapanmamak üzere açılmasını beklediklerini söyledi.
Kıbrıs halkı, "Buradan vereceği mesajlar açık ve net olacaktır. KKTC Dünya'ya tanıtılacaktır. Kapalı Maraş bir kere daha kapanmamak üzere dünyaya açılacaktır. Şuna da inanıyorum ki, KKTC ve Mavi vatan dediğimiz bizim esas anavatanımız çerçevesinde büyük miktarda gaz bulunduğuna inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyorum. İyi ki varsın Reis." diye konuştu
Kıbrıslılar ayrıca Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle daha güçlü hale geleceklerinin de altını çizdi.
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