15 Temmuz’da vatana kalkan olan yürekler A Haber’e konuştu! Akıncı Üssü'nde neler oldu?

Bizim marşa olan saygımızı kullanmaya çalıştılar ama biz buna izin vermedik. Kışla'ya girmeye çalıştık. Bizi hiçbir şekilde durduramadılar. O gece annemi aradık. Babam şehit olacağını anlamıştı. Annemle helalleşti."