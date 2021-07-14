15 Temmuz’da vatana kalkan olan yürekler A Haber’e konuştu! Akıncı Üssü'nde neler oldu?
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gece, Ankara'daki Akıncı Üssü'nü karargah olarak kullanan darbecilerden kurtarmak için nasıl bir mücadele verildi?
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. O gece destanın yazıldığı yerlerden birisi de Kahramankazan'dı.
Akıncı Üssü'nü karargah olarak kullanan hainlere karşı vatandaş büyük bir mücadele verdi ve burayı kurtardı. O gece nasıl bir mücadele verildi?
15 Temmuz şehidinin kızı Birgül Yılmaz Biçinci:
"Biz sosyal medyadan öğrendik darbe olduğunu, daha sonra televizyonu açtık ve neler yaşandığını öğrendik. Cumhurbaşkanımızın çağrsını görünce babam dışarı çıktı. O sırada da Kazan'da anonslar yapılmaya başladı.
Biz üstümüzü giyindik ve babamla dışarı çıktık. Belediyenin önüne gittik oradan Akıncı Üssü'ne gittik. Oraya gittiğimizde elektrikleri kestiler. Bizi durdurmak için İstiklal Marşı'nı kullandılar.
Bizim marşa olan saygımızı kullanmaya çalıştılar ama biz buna izin vermedik. Kışla'ya girmeye çalıştık. Bizi hiçbir şekilde durduramadılar. O gece annemi aradık. Babam şehit olacağını anlamıştı. Annemle helalleşti."
15 Temmuz şehidinin babası Nihat Takdemir:
"Ömer cesur bir çocuktu. O gün düğündeydik, darbe olduğunu haber alıyorlar. Ömer o gün her günden farklıydı. Hemen eve geldi ve bana darbe olduğunu söyledi. Olayları biraz televizyondan takip ettik. Cumhurbaşkanımızın çağrısını alınca hemen dışarı çıktık.
Ömer o gece vatanı ve milleti için dışarı çıktı. Benim oğlum şehitliğe koştu adeta. O gece belediyenin önünden servislerle Akıncı Üssü'ne gidiyor. Çocuklarımız o gece ellerinde bayraklarla şehit düştü."
15 Temmuz gazisi Cafer Akın:
"Biz o gece birlik olduk. Birlikte oraya gittik ve gerekeni yaptık. TSK'nın içine sızmış Pensilvanya'daki şarlatanın müritleri sadece bize kastetmediler, vatana, millete ve bayrağımıza kastettiler.
Dinimizi yok etmeye ezanımızı susturmaya çalıştılar. Biz bunların hepsine şahit olduk. Camiye ateş açtılar ve botlarla camiye girip ezanımızı susturmaya kalktılar. O gece hainler elinde Türk bayrağı olan vatandaşlara saldırıp dövdü hainler."
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