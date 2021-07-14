9 günlük tatil iç turizmi hareketlendirdi! 10 milyon kişi seyahat edecek
Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Öyle ki bayram tatilinde 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
Kurban bayramı tatiline sayılı günler kala tatil merkezlerinde otel dolulukları yüzde 100'e ulaştı.
Başkan Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili müjdesi ile birlikte hem turizmcilerin hem de tatile hasret kalanların yüzü güldü.
Bayram tatilinde 10 milyon kişinin seyahat etmesi, buna bağlı olarak da ekonomide 10 milyon liralık canlılık bekleniyor. Kurban bayramı tatiline çok kısa bir süre kala hem acentelerde hem de otellerdeki yoğunluk oranları en üst seviyelere çıkmış durumda.
A Haber'e konuşan uzman isim, "Antalya Akdeniz olarak yoğunluk 100'de yüze yaklaştı, bu durum herkesi mutlu ediyor. Şu anda bilet yok. Bir hafta sonrasına bilet almak isteyenler var." dedi.
Bu tatilde 10 milyon vatandaşımızın yer değiştirmesi bekleniyor, 10 binin üzerinde otobüs şehirlerarası yollarda olacak, sadece sahil bölgeleri değil Karadeniz'e de ilgi yoğun. Turizm bölgelerine yurt dışından turist akını da devam ediyor. Günde 300 uçak iniyor
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