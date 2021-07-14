9 günlük tatil iç turizmi hareketlendirdi! 10 milyon kişi seyahat edecek

Bayram tatilinde 10 milyon kişinin seyahat etmesi, buna bağlı olarak da ekonomide 10 milyon liralık canlılık bekleniyor. Kurban bayramı tatiline çok kısa bir süre kala hem acentelerde hem de otellerdeki yoğunluk oranları en üst seviyelere çıkmış durumda.