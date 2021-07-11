Bartın Valiliği tarafından Kurban Bayramı'na ilişkin yeni karar: Toplu bayramlaşma yapılamayacak
Bartın Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Kararın Delta varyantının kentte ve çevre illerde yaygınlaşması nedeniyle alındığı da ifade edildi. İşte detaylar...
Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından turizm sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni tedbirler alındı.
TOPLU ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK
Bu kapsamda, yörede gelenek halinde uygulanan, arada akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın bayram günlerinde köy ve mahallelere yapılan toplu halde ve karşılıklı ziyaretler, toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yasaklandı.
Kararda, şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde Delta varyantı Kovid-19 vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır."
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.
Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 590 bin 559'u birinci doz, 16 milyon 968 bin 684'ü ikinci doz, 2 milyon 847 bin 785'i üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.
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