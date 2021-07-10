Evlat nöbeti tutan acılı baba üç maymunu oynayan muhalefete seslendi: Neredesiniz?

''CHP, İYİ PARTİ VE DEVA NEREDE?''

Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü göstererek tüm kabinesiyle geldi ve burada anne babaların feryadını duydu. Peki, CHP nerede, İYİ Parti nerede, DEVA Partisi nerede? Gelmediler buraya. Görüyorsunuz devletimizin çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor bunun için ismini saydığım partiler rahatsızlık duyuyor. Çocuklarımızın dönmesini istemiyorlar. Aralarından tek bir insan çıkıp da Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi mi? Göstermedi.