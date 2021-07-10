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5 yıl önce yeniden dirilişin ilk adımları atıldı! Kahraman gaziler A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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5 yıl önce yeniden dirilişin ilk adımları atıldı! Kahraman gaziler A Haber’e konuştu

Bundan tam beş yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ’cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Bu yüzden hainler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik yerlere bomba yağdırdı. Ancak her şeye rağmen zafer milletin oldu. O gece 20 vatanseverin şehit olduğu Külliye'de neler yaşandı? O gecenin kahramanları A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Şehit Gülşen kardeşlerin ağabeyi Nizami Gülşen

"Darbe girişimi duyulduğu zaman halk toplanmaya başladı, bizde Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı'na gittik.

Onlar kendi arabalarıyla yola çıktılar. Biz Kızılcahamam'da nöbete başladık onlara oraya gitti. Bir süre sonra ulaşamadık kendilerine.

Camideki son patlama şehit düştü kardeşlerim. Orada patlamada telefonu parçalanmış kardeşimin SIM kartını biri kendi telefonuna takmış. Onla konuştuk sonra kardeşimin cansız bedenini bir soğuk hava deposunda bulduk.

Bizler tüm aile bireyleri olarak bu vatan için canımızı kanımızı her zaman vermeye hazırız. Şehadet haberini anneme namaz kılarken verdim o da hemen bize mezar yerini ayarlamamızı söyledi ve gereken talimatları verdi.

O zaman öyle bir hareketlilik vardı ki insanlar bir an önce buraya ulaşmak için mücadele ediyordu. Onlar yerlerinde bile duramadılar. Onların vatan için böylesine hareket etmesi bizim için gurur verici bir durum. Silahsız elinde bayrakla darbe girişimi engellendi."

15 Temmuz gazisi Yusuf Ay

"Ben Türkiye'deki şu algıyı kırmak istiyorum. Z kuşağı dedikleri bizler aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız. Ben o gece nişanlımın evindeydim. O sırada 'darbe olacaklar' dediler. O sırada kalktım ve yollarda araçlara binerek Kızalay'a geldim.

Onların bizim askerimiz olmadığını biliyorduk ve biz tekbirlerle yola devam ettik. Biz o gece tankların, araçların ve insanların üzerinden geçtiğini gördük. Orada bir mücadeleye başladık. Benim yanımda 3 kişi şehit düştü."

15 Temmuz gazisi Arif Bostancı

"O gece kendi sosyal medya hesabımdan 'Biz son nefesimizi de versek devletimizin yanındayız. Başkaldıranların başı kesilsin' yazıp meydana çıktım. Şu anda bu yayın benim vurulduğum yerde yapılıyor. Buranın benim için manevi anlamı büyük.

O gece helikopter atışı ile vuruldum sağ omzumdan 3 ay sonra ameliyat oldum. Burada şu anda kameraların olduğu yerde 2 tane ZPT çevirdik, müdahale ettik. O gece beni tehdit eden vatan hainine 'Ben şehit olmak için geldim. Orada nasip olmadı, şimdi nasip olur vur bakalım vatan haini.' dedim."

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