Evlat nöbeti tutan acılı baba üç maymunu oynayan muhalefete seslendi: Neredesiniz?

Terör örgütü PKK’nın 19 yaşında kaçırdığı oğlu Özkan için evlat nöbetinde olan acılı baba Süleyman Aydın, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri dolayısıyla teşekkür eden Aydın, CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne ise sitem etti. Aydın, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü göstererek tüm kabinesiyle geldi ve burada anne babaların feryadını duydu. Peki, CHP nerede, İYİ Parti nerede, DEVA Partisi nerede? Gelmediler buraya. Görüyorsunuz devletimizin çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor bunun için ismini saydığım partiler rahatsızlık duyuyor.’’ dedi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında HDP'nin yardımlarıyla PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının izini süren Diyarbakır anne ve babalarının feryadına yer verildi.

Süleyman Aydın şu ifadeleri kullandı:

3 Eylül'de burada tuttuğumuz nöbetin 3. yılına giriyoruz. CHP ve HDP miting yapıyorlar, Kandil'e selam gönderiyorlar. Bence onlara selam göndereceklerine bizim çocuklarımıza selam göndersinler.

''ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE NE İŞİ VAR?''

Yani bizim çocuklarımızı terör örgütünden istesinler. Atatürk'ün partisi, cumhuriyeti savunan insanlar bunların terör örgütünün partisiyle ne işi var? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorlar ama maalesef devlete karşı cephe alıyorlar.

''CHP, İYİ PARTİ VE DEVA NEREDE?''

Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha büyüklüğünü göstererek tüm kabinesiyle geldi ve burada anne babaların feryadını duydu. Peki, CHP nerede, İYİ Parti nerede, DEVA Partisi nerede? Gelmediler buraya. Görüyorsunuz devletimizin çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor bunun için ismini saydığım partiler rahatsızlık duyuyor. Çocuklarımızın dönmesini istemiyorlar. Aralarından tek bir insan çıkıp da Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi mi? Göstermedi.