Evlat nöbeti tutan acılı baba ilk kez A Haber’de açıkladı: Susmaları için Almanya’dan 300.000 TL teklif edilmiş

Rauf Biçer'in açıklamaları şu şekilde:

İlk defa A Haber'de açıklıyorum; Almanya'dan bir şahıs eşimin burada konuşmaması için 300.000 TL teklif edildi bana. Ayşegül buradan hiçbir zaman kalkmayacak, Rauf Biçer buradan hiçbir zaman kalkmayacak. Dünyayı bana verseniz de ben kalkmayacağım çünkü bu yola baş koydum. Bu PKK zulmüne dur demek için buraya geldim ben. HDP bunu iyi bilsin, Almanya bunu iyi bilsin, bana dünyayı da verseniz buradan kalkmayacağım.