Evlat nöbeti tutan acılı baba ilk kez A Haber’de açıkladı: Susmaları için Almanya’dan 300.000 TL teklif edilmiş
ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Diyarbakır anne ve babaları isyanlarını dile getirdi. Yıllardır HDP binası önünde PKK'nın kaçırdığı evladını bekleyen acılı baba Rauf Biçer, Almanya'dan bir şahsın eşi Ayşegül Biçer'e A Haber ekranlarına çıkıp konuşmaması için 300.000 TL teklif ettiğini söyledi.
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler A Haber'e konuk oldu.
Evlat nöbeti tutan Rauf Biçer, Almanya'dan bir şahsın susmaları karşılığında kendilerine 300.000 TL teklif ettiğini açıkladı.
Rauf Biçer'in açıklamaları şu şekilde:
İlk defa A Haber'de açıklıyorum; Almanya'dan bir şahıs eşimin burada konuşmaması için 300.000 TL teklif edildi bana. Ayşegül buradan hiçbir zaman kalkmayacak, Rauf Biçer buradan hiçbir zaman kalkmayacak. Dünyayı bana verseniz de ben kalkmayacağım çünkü bu yola baş koydum. Bu PKK zulmüne dur demek için buraya geldim ben. HDP bunu iyi bilsin, Almanya bunu iyi bilsin, bana dünyayı da verseniz buradan kalkmayacağım.
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