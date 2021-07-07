Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Akbank'ta dünya bankacılık tarihinde eşine rastlanmayan bir sorun yaşanıyor. Akbank'ta bulunan kaynakların aktardığına göre bankada 5 Temmuz Pazartesi'yi 6 Temmuz Salı gününe bağlayan gece yapılmak istenen yazılım güncellenmesi, büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu. İşte, Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı?

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.