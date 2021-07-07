Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akbank'ın bankacılık sistemlerinde yaklaşık 35 saattir erişim problemi yaşanıyor. Bankaya ait pos cihazları, ATM'ler, kredi kartı ve mobil bankacılık uygulamaları çalışmıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Akbank'ta dünya bankacılık tarihinde eşine rastlanmayan bir sorun yaşanıyor. Akbank'ta bulunan kaynakların aktardığına göre bankada 5 Temmuz Pazartesi'yi 6 Temmuz Salı gününe bağlayan gece yapılmak istenen yazılım güncellenmesi, büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu. İşte, Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı?
2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ
Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.
MİLYONLARCA KİŞİ MAĞDUR OLDU
Yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri para yatırma, para çekme, alışveriş yapma, döviz alım satımı, hisse alım satımı gibi birçok bankacılık işlemini yapamaz duruma geldi. Bu durum on binlerce müşteriyi isyan ettirirken, yaşanan problemle ilgili "siber saldırı" iddiaları da gündeme geldi.
İşte yaşanan mağduriyetlerden bazıları
*Vatandaşların üçüncü şahıslara yapacakları ödemeler gecikti. Farklı banka ve kurumlar gecikmeler için faiz işletti.
*Vatandaşların başka kurumlara yapacakları ödemeler aksadı ve burada çok taraflı bir mağduriyet ortaya çıktı.
*Akbank müşterilerinden ödeme bekleyen bir kişi başka bir ödemesini yapamamışsa o da mağdur oldu. Ayrıca bu ödemenin yapılacağı kişi de mağduriyet yaşadı. Örneğin ev kirasını ödeyemeyen bir Akbank müşterisinin ev sahibi kendi kredi kartını geciktirdi ve mağdur oldu. Kredi kartı ödemesini alamayan diğer banka da mağduriyet yaşamış oldu.
*Ayrıca bankada yatırım hesabı olan müşteriler internet üzerinden alış-satış yapamadı ve bu noktada bazı finansal kayıplara da uğrama ihtimali ortaya çıktı.
Tüm bu mağduriyetlerin ileride bazı davalara konu olabileceğini belirten hukukçular sorunun devam etmesi durumunda mağduriyetin büyüyebileceğini belirtiyor. Burada bankanın işlemler için farklı kanalları devreye sokmuş olması bir nebze mağduriyetleri giderse de mobil ve internet bankacılığını kullanmak zorunda olanlar için sıkıntı devam ediyor.
AKBANK'TA YATIRIMI VE KREDİSİ OLANLAR NE YAPACAK?
Akbank'a kredi kartı, kredi gibi borcu olanların ödemeleri banka tarafından yapılan açıklama ertelendi. Yapılan açıklamada borçlara herhangi bir faiz uygulanmayacağı belirtilirken, müşterilerin bu konuda mağduriyet yaşamayacağı aktarıldı.
Ancak Akbank'a borcu olanlar kadar yatırımı olup da bir başka bankaya ya da 3. şahıslara borcu olanlar da mağduriyet yaşamış durumda. Bu durumda olan ve ödemesi geciken binlerce kişi sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini belirterek konuya bir çözüm bulunmasını ve bankadan açıklama gelmesini talep etti.
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