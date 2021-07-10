Turizm bölgesinde su krizi! 11 gündür su kesintisi yaşanıyor
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte, yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış oldu. Ancak, turizm bölgesi Marmaris'in Selimiye Mahallesi’nde 11 gündür su kesintisi yaşanıyor. Hem tatilciler hem de mahalle sakinleri zor günler geçiriyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A Haber muhabiri Vural Efecik anlattıkları:
"Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak belediye 15 tonluk su tankerini bölgeye göndererek sorunu çözmeye çalışıyor.
Kuraklık, altyapı bozukluğu Türkiye'nin önemli turizm merkezleri Muğla'da maalesef su krizini beraberinde getirdi.
Özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği Selimiye Mahallesi'nde ciddi bir kriz yaşanıyor. Su sorunlarını tanker ile çözmeye çalışıyorlar. Tankerlere 150 lira ücret ödeyerek eve getirebiliyorsunuz.
Bölgede 11 gündür su krizinin çözülmesi bekleniyor ancak bu sorun hala çözülemedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bu sorunu halletmeye çalışıyor."
Bölgeden A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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