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Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...

Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akbank'ta gün içinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle sosyal medyada sorular sorulmaya devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre; ATM'ler hizmet sunmaya başladı. İşlem yapmakta zorlanan vatandaşlar ise genel sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Konu hakkında kurum tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...

Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akbank mobil uygulama, ATM ve pos cihazlarında yaşanan sorun sonrası bilindiği üzere siber saldırı iddiaları da gündemdeki yerini almıştı. Bu kapsamda kurum müşterilerine yaşanan bu aksaklık nedeniyle sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte, Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu?

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzelmeye başladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

AKBANK SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorununun düzeltilmesi için harekete geçtikleri bilgisini paylaşan Akbank yetkilileri Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, ""Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.

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