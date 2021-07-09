Yaşadığı acıyı en derin ifadelerle anlattı! Evladı kaçırılan Diyarbakır annesinden yürek dağlayan sözler

''ASKERE, POLİSE SİLAH UZATIYORSA…''

Benim Ceylan'ımı 17 yaşındayken kaçırdılar, şu anda 24-25 yaşında. Evladına çok düşkün bir anne olarak söylüyorum, eğer benim Ceylan'ım bir askere bir polise silah uzatıyorsa, elleri felç olsun. Bir anne olarak bu laflar kolay değil, ben o kadar acı içindeyim. Artık bu ülkede hiçbir anne ağlamasın, bizim çocuklarımızı da versinler.