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Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor! İnternet kafenin halini A Haber görüntüledi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor! İnternet kafenin halini A Haber görüntüledi

Yurt genelinde yaz sağanakları sürüyor. Meteoroloji'den bugün için 9 ile yağış uyarısı geldi. Bilecik, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yağış bekleniyor. Öte yandan selin vurduğu Zonguldak’ta yaralar sarılıyor. Selin vurduğu Ereğli'de temizlik çalışmaları yapılıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.

A Haber muhabiri Özgür Yıldız'ın canlı yayında anlattıkları:

"Sel Ormanlı beldesini vurdu. Meteoroloji'nin açıklamasının ardından endişeli bir bekleyiş hakim.

Vatandaşlar 2. bir felaketle karşılaşmaktan korkuyor.

Dün 10 dakika içerisinde metrekareye 50 kilogram yağış düştü Zonguldak'ta. Burada birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bölgede temizlik için hummalı bir çalışma var.

İlk bakıldığı zaman odun deposuna benzeyen bir yer aslından internet kafeydi. Ormanlı deresinin taşmasıyla burayı su bastı ve pislikler içeri doldu.

İnternet kafe çamur ve odunlarla doldu. Vatandaşlar da temizlik çalışmalarını yapıyor."

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan DHASuların çekilmesinin ardından selin yarattığı tahribat ortaya çıktı. Ereğli Kaymakamlığı, Ormanlı Belediyesi ve AFAD ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yaptı. Vatandaşlar, bugün selden etkilenen ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, dün yapılan çalışmada 4 mesken, 65 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracının selden zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi. Ekiplerin bugün de çalışmaya devam ettiğini belirten Çorumluoğlu, "AFAD ve ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için biraz daha hava iyi. Şu anda beklediğimiz yeni bir ani yağış yok. Takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Selde iş yeri kullanılmaz hale gelen Muharrem Özcan, "Selde camlardan sular içeri girdi. Bilgisayarlar gitti. Dükkanımız kullanılmaz hale geldi. İnternet kafe ve bilgisayar üzerine tamir ve güvenlik sistemleri yapıyorduk. Dükkandaki tüm mallar, selle yerle bir oldu. Zararımız büyük" diye konuştu.

Çay ocağını su basan Yaşar Berber ise, "Bir anda geldi yağmur. İş yerim sular altında kaldı. Hiç mal kalmadı. Sandalyeler, masalar gitti. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. İncelemeye geldiler. 30 bin liraya yakın zararım var" ifadelerini kullandı.

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