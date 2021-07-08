Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor! İnternet kafenin halini A Haber görüntüledi

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, dün yapılan çalışmada 4 mesken, 65 iş yeri, 8 otomobil, 2 tarım aracının selden zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi. Ekiplerin bugün de çalışmaya devam ettiğini belirten Çorumluoğlu, "AFAD ve ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için biraz daha hava iyi. Şu anda beklediğimiz yeni bir ani yağış yok. Takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.