4 ilde sel felaketi! Evleri su bastı, yollar çöktü!
Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da hakim olan yoğun sağanak yağış, sele yol açtı. Düzce'nin Çilimli, Cumayeri ile Akçakoca ilçelerinde hakim olan yağışlar sebebiyle, dere kenarında bulunan evler olası bir tehlikeye karşı önlem amaçlı boşaltıldı. Yolların çöktüğü, evlerin su bastığı selde Sakarya'da evinin önünde meydan gelen taşkın sebebiyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan vatandaş sele kapılarak kayboldu.
Düzce'de hakim olan sağanak yağış sebebiyle bir takım derelerin taşmasıyla mahsur kalan 47 vatandaşın kurtarıldığı, hemen hemen 20 kişinin de kurtarılması için faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.
Sakarya'nın Hendek, Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle bir takım yollar çöktü. Hendek'te sabah sularında etkisini artıran yağış, yollarda su birikintilerine yol açtı.
DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu.
Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.
ZARAR BÜYÜK
Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.
Su baskınları nedeniyle evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD, DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, UMKE ve jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.
AFAD'ın hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollarında göçük oluşan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanması için iş makineleri yardımıyla alternatif yol açma çalışmaları yürütüyor.
Türk Kızılay gezici gıda araçları ise Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor.
Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
DÜZCE VALİSİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu dile getiren Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle birebir gördük." diye konuştu.
Ekiplerin bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:
"Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları birebir takip ettiler. Arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."
20 KİŞİNİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise, 88 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirterek, "Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, yaklaşık 20 kişinin de bulundukları yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor." dedi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Melen Çayı'nın yanındaki evlerde yaşayanları alabilmek için iş makineleriyle çalışılıyor.
Mahsur kalanların yanına ulaşan görevliler, halkla görüştü. Bazı kişiler gelmek istemeyince görevliler gün içerisinde yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunup, vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
85 YAŞINDAKİ KADININ İMDADINA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ YETİŞTİ
Akçakoca ilçesi Dilaver köyü Dere Mahallesi'nde de yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedyeyle evinden alındı.
Kurtarma ekibinin ormanın içerisinde taşıyıp araca ulaştırdığı Karataş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
BABASI KAYBOLAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul'u arama çalışmaları devam ediyor. Sami Özkul'un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, "Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir" dedikten sonra baygınlık geçirdi.
Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul'un kuzeni olduğunu belirterek, "Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, "Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım" dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami'nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD'ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar" dedi.
SAKARYA VE BOLU'DA YOLLAR ÇÖKTÜ
Sakarya'nın Hendek ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi. Hendek'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu.
Kızanlık yolu ve Yenimahalle'deki yolda çökme meydana gelirken, mahsur kalan bir otomobil ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hendek Belediyesince çöken yolların tamir edilmesi için çalışma yürütülüyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise Dereköy Çayı'nın taşması sonucu Avdullar köyünden Ova Mahallesi'ne ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.
İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı, köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.
Sağanak nedeniyle çay çevresindeki Dereköy, Çağşak ve Çamyurdu köylerinde de su taşkınları oluştu.
Bazı tarım arazileri su altında kaldı, hasar tespit çalışması başlatıldı.
ZONGULDAK
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Ormanlı beldesi merkezinde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu onlarca dükkân sel suları ile doldu, araçlar su altında kaldı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur bir süre sonra derelerin taşması sonucu sele neden oldu. Sel nedeniyle Ormanlı beldesi girişinde bulunan Ortacı köyü yolu sularla doldu. Yolun su altında kalması nedeniyle Ormanlı beldesine giriş çıkışlar Alaplı tarafından sağlanabiliyor. Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkân ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Ormanlı Belediyesi ekipleri beldede esnaflara yardımcı olmaya çalışırken, esnaf dükkânlara dolan suları boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Kdz. Ereğli ilçesinde ayrıca Toyfanlı, Bakırlık ve Kızılca köylerinden geçen derelerin taşması sonucu bir çok ev sular altında kaldı. Alaplı ilçesinde ise Dağ köyündeki derenin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Zonguldak Valiliğinin yaşanan sel sonrası hasar tespiti için çalışma başlattığı ifade edildi.
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