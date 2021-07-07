4 ilde sel felaketi! Evleri su bastı, yollar çöktü!

ZARAR BÜYÜK

Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.

Su baskınları nedeniyle evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD, DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, UMKE ve jandarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

AFAD'ın hasar tespit çalışmaları devam ederken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollarında göçük oluşan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanması için iş makineleri yardımıyla alternatif yol açma çalışmaları yürütüyor.

Türk Kızılay gezici gıda araçları ise Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.