Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

88 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.