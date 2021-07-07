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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Düzce'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan ve 3 ilçe 13 köyde etkili olan sel felaketinde, Esmahanım ile Uğurlu Köylerini birbirine bağlayan köprü sel suları tarafından yıkıldı. Derenin diğer ucunda kalan yaklaşık 30 kişi de mahsur kaldı. Öte yandan Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. 88 kişinin evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:00
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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İl genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki 47 kişi mahsur kaldı.

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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

88 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

SELİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Düzce'de selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. 2 yıl önce yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne giden yol çöktü. Çöken yolun görüntüsü dron kamerasına yansıdı.

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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

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Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.