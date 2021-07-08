İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması

MHP'li Sefer Aycan, "Muharrem İnce aday gösterilirken de Muharrem İnce'yi çok aşağılamıştı aslında gel bakalım falan diyerek Cumhurbaşkanı adayı olması hazmedemişti. Seçilemeyeceğini biliyordu onun için yaptı. Muharrem İnce'yi yalnız bıraktılar. Kime oy verdiklerine bilememe ama Demirtaş'a oy verenler oldu. Kimin kime ne verdiğini bilemeyiz ama desteklemediklerini hazmetmediklerini ve sevmediklerini de biliyorum tabi." dedi.

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