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İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Siyasette “Neden bana oy vermediniz?” tartışması

Muharrem İnce'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana oy vermediniz?” açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun  Demirtaş'a oy vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Muharrem İnce'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri siyasete damgasını vurdu.

Memleket Partisi liderinin "Bana neden oy vermediniz?" çıkışına milletvekillerinden dikkat çeken yorumlar geldi. "CHP'liler cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı mı destekledi?'' diye soruldu.

AK Partili Bülent Turan, "CHP'nin tarihinde bir oy CHP'ye bir oy Demirtaş'a verelim anlayışı öne çıkmıştı. Yüzde 10 barajını geçsin diye bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye diye anlayış benimsemişlerdir muhtemelen bu anlayışın karşılığı yansıması son seçimde Muharrem İnce'yi sevmeyen CHP'lileri CHP yok olmasın ama Muharrem İnce yok olsun anlayışı ile CHP'nin adayına oy vermedikleri kanaatindeyim ben." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İnce'nin açıklamalarının öylesine olmadığını ima etti. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a oy vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Metin Gündoğdu, "Selahattin Demirtaş'ın aldığı oya bakınca büyük bir ihtimalle Selahattin Demirtaş'a oy vermiş gibi gözüküyor. Çünkü Demirtaş'ın öyle oy alma şansı yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içinde bir grup Muharrem İnce'ye aslında içten içe bir direniş vardı o direnişi karşılığında siyasi parti içi münakaşa neticesinde farklı yerlere oy vermiş olabilirler bugünkü açıklamalar onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İnce'nin eski partisine yönelik tepkisi MHP cephesinde de yankı buldu.

MHP'li Sefer Aycan, "Muharrem İnce aday gösterilirken de Muharrem İnce'yi çok aşağılamıştı aslında gel bakalım falan diyerek Cumhurbaşkanı adayı olması hazmedemişti. Seçilemeyeceğini biliyordu onun için yaptı. Muharrem İnce'yi yalnız bıraktılar. Kime oy verdiklerine bilememe ama Demirtaş'a oy verenler oldu. Kimin kime ne verdiğini bilemeyiz ama desteklemediklerini hazmetmediklerini ve sevmediklerini de biliyorum tabi." dedi.

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