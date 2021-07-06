İstanbul’da turuncu alarm | Sel ve su baskınlarına dikkat! Dolu ve hortum olacak mı? Yarın hava nasıl olacak?

Anomiliden daha ziyade geçmiş tarihli yapılan uzun vadeli tahminlere bakıldığı zaman haziran ayı sonu temmuz ayı başında Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bu tip sağanak yağışların etkili olduğuna dikkat çeken Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Yaz aylarında ısınmayla birlikte soğuk hava biraz daha kuzeye çekiyor ve yurdun bu kesimlerinde tu tip hava durumları meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Yavuz, "İstanbul il geneline baktığımızda yağışlar biraz etkisini kaybetmiş durumda ancak cumaya kadar yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağış beklentisi yok ama nokta bazında sağanak yağışlarla vatandaşlarımız sıkıntıya düşebilir." dedi.

Yarın için Marmara doğusunda, Sakarya çevresinde Perşembe günü ise Batı Karadeniz ve Karabük, Kastamonu çevrelerinde yağışın etkili olacağını belirten Yusuf Ziya Yavuz vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuvvetli yağış beklenen alanların tamamında kuvvetli dolu ve hortum tehlikesinin devam ettiğini ifade eden Yavuz şöyle konuştu:

"Bu tip yağışlar uygun şartlar yakaladığında dolu ve hortum olarak karşımıza çıkıyor.

Genel itibariyle baktığımızda bu sene Güney'deki hava ve buna bağlı yüksek basınç merkezi yurdumuzun güneyine kadar gelecek ve iç kesimlerde etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini artıracak. Sıcak havanın blokajıyla yağışlar genellikle kuzey kesimlerde etkili oldu.

İç kesimlerde oldukça az yağışlar görüldü bu nedenle bir kuraklık tehlikesi var."