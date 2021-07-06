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Mezarlığı tarım arazisi yaptılar! Eski mezarlığa büyük saygısızlık

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Mezarlığı tarım arazisi yaptılar! Eski mezarlığa büyük saygısızlık

Ankara'nın Bala ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan bir mezarlık büyük bir tahribata uğradı. Kimileri gelip define aradı, kimileri ise o mezarlığı kendi arazisine katarak tarım yapmaya başladı. İçler acısı durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bildirildi ancak bir sonuç alınamadı.

Yer Ankara'nın Bala ilçesi Sarı Höyük ile Tatar Höyük köyleri arasında bulunan eski mezarlık zamana ve bakımsızlığa daha da önemlisi vefasızlığa yenildi.

Sahipsiz bırakılan mezarlık köylüleri isyan ettirdi.

Geçmiş yıllardan kalan bir mezarlık, mezarlık oldukça büyüktü ancak çiftçiler tarafından traşlana traşlana oldukça küçük bir hale geldi.

Taşlar kaldırıldı mezarlığın büyük bölümü tarım arazilerine katıldı vatandaşlarda köylülerde bu durumu büyükşehir belediyesine şikayet etti ancak ekipler duyarsız kaldı.

Bir taraftan define arayanlar, çiftçiler diğer taraftan da hayvancılık yapanlar. Hepsi mezarlığı adeta normal bir arazi gibi kullanmaya başladı.

İçler acısı durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bildirildi.

Tapuda mezarlık olarak görülen alan için köylüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırıyor.

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