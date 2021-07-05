Muhalefetin Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlara yönelik algı operasyonunun perde arkasında ne var? İşte Katar'ın dünyada yaptığı bazı yatırımlar
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi Katar'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı yatırımlara karşı muhalefetin algı operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı'dan gelen yatırımlarda da Katar'dan gelen yatırımlarda da algı operasyonunun yapılmasına ilişkin "Bu durumda işin altından çıkmamız mümkün değil" diyen Tansi, Türkiye'nin ABD ve Avrupa ülkeleri dışından da aldığı yatırımların önemine vurgu yaptı. Tansi ayrıca Katar'ın dünyadaki yatırımlara ilişkin örnekler verdi. İşte detaylar...
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında muhalefetin Katar'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı yatırımlara yönelik algı operasyonlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
ENTERESAN BİR ALGI
Katar sadece Türkiye'de değil, dünyada yatırımları olan bir ülke olduğunu belirten Doç. Dr. Deniz Tansi, "Buradaki algı enteresan. Batı'dan gelen yatırımlarla ilgili daha farklı bir algı, Katar ya da diğer ülkelerden gelen yatırımlarla ilgili daha farklı bir algı ortaya konursa o zaman bizim bu işin altından çıkmamız mümkün değil." dedi.
REJİM TEHLİKESİ ABSÜRTLÜĞÜ
"Mesela Almanya'da, Katar'a bir takım yatırımlar verildiğinde rejim tehlikesi mi oluyor? Böyle bir şey söz konusu değil. Almanya'nın çok önemli otomobil markasının hissesinin bir kısmı Katar'a ait, bu durum ülkede herhangi bir tartışma yaşanmadı. Böyle bir tartışma yaşanması son derece absürt. Bilinç altında farklı tortular var. Bu tortularla hareket ettiğiniz zaman ne olacak? Biz sadece Transatlantik'ten yatırım alabiliriz. Yani ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinden yatırım alabiliriz. Onun dışında bir ülkeden yatırım alırsak rejim tehlikesi olabilir gibi absürt bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
"BİR ÜLKE NE KADAR SERMAYE ÇEKERSE..."
Ülkelerin iktisadi durumlarında en önemli boyutlardan biri doğrudan yabancı sermayedir. Bir ülke ne kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekiyorsa o kadar iyidir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı ne demek? Gelecek sizde yatırım yapacak, vergi verecek, istihdam artacak."
KATAR'IN DÜNYADAKİ YATIRIMLARI
- Ünlü Alman otomobil firmalarının birçok hissesi Katar'a ait
- Petrol firmalarının ortaklarından biri Katar
- Katar'ın Türkiye'deki şirket sayısı 179 (İngiltere'nin 3 bin 193 şirketi, Hollanda'nın 2 bin 973 şirketi, Almanya'nın 7 bin 556 şirketi)
- İngiltere doğalgaz şirketinin yüzde 67'si, Londra Borsası'nın yüzde 10'u Katar'a ait
- Ünlü futbol kulübü PSG, Katar'a ait.
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