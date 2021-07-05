Muhalefetin Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlara yönelik algı operasyonunun perde arkasında ne var? İşte Katar'ın dünyada yaptığı bazı yatırımlar

REJİM TEHLİKESİ ABSÜRTLÜĞÜ

"Mesela Almanya'da, Katar'a bir takım yatırımlar verildiğinde rejim tehlikesi mi oluyor? Böyle bir şey söz konusu değil. Almanya'nın çok önemli otomobil markasının hissesinin bir kısmı Katar'a ait, bu durum ülkede herhangi bir tartışma yaşanmadı. Böyle bir tartışma yaşanması son derece absürt. Bilinç altında farklı tortular var. Bu tortularla hareket ettiğiniz zaman ne olacak? Biz sadece Transatlantik'ten yatırım alabiliriz. Yani ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinden yatırım alabiliriz. Onun dışında bir ülkeden yatırım alırsak rejim tehlikesi olabilir gibi absürt bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.