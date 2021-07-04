04 Temmuz 2021, Pazar
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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'Katar' ortaklığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Katarlılara sınavsız tıp fakültesi'' iddiasına ittifak ortağı Meral Akşener'den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkanı da gerçek dışı iddiayı doğruymuş gibi anlattı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde ''ortak aday'' önerisini yineleyen Akşener, HDP ilgili ise tartışılacak açıklamalara imza attı.